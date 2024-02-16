Пресконференція Володимира Зеленського та Олафа Шольца, скриншот з телеграм-каналів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть російського політика Олексія Навального.

В ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 16 лютого він заявив, що опозиціонера очевидно вбили.

За смертю лідера російської опозиції, як каже президент, стоїть Володимир Путін.

— Щойно стало відомо, що у російській в'язниці загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби він зберіг свої позиції. Саме тому не має зберегти нічого. Путін все має програти, все має втратити та відповідати за скоєне, — сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Російська влада стверджує, що він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу знепритомнів. До нього у колонію терміново прибули медпрацівники, а також співробітники викликали екіпаж швидкої допомоги. Реанімація не допомогла, лікарі лише констатували факт. Причини смерті встановлюються.

Хто такий Олексій Навальний?

Олексій Навальний — російський політик, опозиціонер та громадський діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. В 2019 році Мінюст Росії визнав ФБК іноземним агентом.

У серпні 2020 рокус стало відомо, що Навального отруїли препаратом з групи «Новичок». Отруєння сталося у готельному номері в Томську, у літаку політику стало погано. Його негайно госпіталізували, а потім доставили на лікування до Німеччини.

Журналістське розслідування дійшло висновку, що отруєння причетні співробітники російської ФСБ. Сам політик заявляв, що за отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Після одужання Навальний повернувся до РФ, де був заарештований.

У січні 2021 року ФБК Навального опублікував розслідування про палац біля Чорного моря, який, ймовірно, належить президенту Росії Володимиру Путіну.

У жовтні 2021 року Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова.

Після повернення до РФ суд замінив політику умовний термін реальним у справі «Ів Роше».

У березні 2022 року суд засудив Навального до дев'яти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збирання донатів та «неповагу» до суду. У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі щодо організації «екстремістської спільноти».

Ставлення Навального до України

В одному з інтерв'ю у 2014 році російський політик заявив, що Крим залишиться в складі, проте визнав, що півострів «був захоплений з обурливим порушенням усіх міжнародних норм».

«Крим ㅡ це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?.. З погляду політики та відновлення справедливості те, що потрібно зробити зараз у Криму, — це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», — сказав тоді Навальний.

Проте після повномасштбаного вторгнення Росії в лютому 2023 року Олексій Навальний назвав Крим територією України.