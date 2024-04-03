Дідьє Рейндерс. Фото: «Укрінформ».

В європейських країнах заморожено більше 240 мільярдів євро приватних та державних активів Росії. Зараз Євросоюз працює над механізмом використання коштів для відшкодування збитків, завданих Україні.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час підсумкової пресконференції після міжнародної конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі, передає «Укрінформ».

Зазначається, що заморожені російські активи – 37 мільярдів євро приватних та 208 мільярдів євро державних коштів.

«Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних», — зазначив Дідьє Рейндерс.

Також зараз розглядається можливість використання надходжень від знерухомлених російських активів для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За оцінкою єврокомісара з питань юстиції, ці надходження можуть становити близько 2-3 мільярдів євро на рік.

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.