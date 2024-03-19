Борель пропонує 90% доходів від російських активів спрямувати на закупівлю зброї Україні. Фото: JOHANNA GERON

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Він сказав, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 21-22 березня.

Жозеп Боррель наголосив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 мільярда євро на рік.

— Конкретна пропозиція буде подана завтра. Це має бути погоджено державами-членами, — додав він.

Раніше Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні боєприпаси.