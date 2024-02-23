Жозеп Боррель Фото: Flickr

Країни Європейського союзу мають терміново передати Україні боєприпаси. Через їх брак ЗСУ зазнають труднощів на фронті.

Про це сказано у листі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля міністрам закордонних справ та оборони країн блоку, повідомляє Politico.

«Українські солдати мають труднощі у боротьбі з агресором, тому що їм не вистачає боєприпасів», — зазначив Жозеп Боррель.

Він закликав країни Євросоюзу підтримати Україну будь-якими можливими способами, у тому числі пошуком снарядів на своїх складах, самостійними та спільними закупівлями у європейської промисловості, закупівлею боєприпасів, які вже доступні на ринку, або фінансуванням української промисловості.

«Я вірю, що разом ми зможемо змінити ситуацію для України та безпеки Європи, але це вимагає негайних дій. Час має вирішальне значення», — додав дипломат.

Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні у питанні поставок зброї українським захисникам.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться провести додаткову мобілізацію у разі нестачі допомоги від США або її зменшення.

Він роз’яснив, що при відсутності достатнього забезпечення зброєю доведеться мобілізувати людей для закриття деяких ділянок фронту.

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Також Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.