Ірина Шамрай. Фото НикВести.

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай подала декларацію про доходи, майно та грошові активи за 2023 рік. За цей рік вона отримала 585 тисячі гривень заробітної плати та майже 57 тисяч пенсії.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Цього року від управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай отримала зарплату у розмірі 552 тисячі 949 гривень. Також за викладання у Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика у Миколаєві посадовиця заробила 31 тисячу 56 гривень. Загалом начальниця міськздоровʼя за 2023 рік отримала зарплату у розмірі 584 тисячі гривень (у середньому це 48,6 тисячі гривень на місяць).

Крім того, Ірина Шамрай отримала 56 тисячі 982 гривні пенсії, а також 2 тисячі гривень у якості подарунку.

Доходи Ірини Шармай за 2023 рік. Скриншот з декларації.

Голова міськздоровʼя зберігає готівкою 60,5 тисячі доларів та 200 тисяч гривень. На різних банківських рахунках вона зберігає 206,3 тисячі гривень і 2,3 тисячі доларів. Загальна сума заощаджень складає 70 тисяч 848 доларів або 2 мільйона 766 тисяч гривень.

Разом з цим, Ірина Шамрай з 2003 року має у власності квартиру у Миколаєві загальною площею 69 метрів квадратних, а з 2019 року володіє автомобілем NISSAN JUKE 2014 року випуску.

Грошові активи Ірини Шармай за 2023 рік. Скриншот з декларації.

Нагадаємо, як Шамрай відповіла на пропозицію Кормишкіна скоротити міськздоровʼя Миколаєва: «Чіплятись за крісла ніхто не буде».