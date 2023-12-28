Начальниця міськздоровʼя Миколаєва Ірина Шамрай, фото НикВести

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай не вбачає раціональним обʼєднання з обласним управлінням в єдиний орган, тому що їм немає, що ділити один з одним.

Про це вона заявила в ході брифінгу у середу, 27 грудня, повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами чиновниці, в першу чергу таке рішення залежить від побажання громади. Але в разі, якщо місто не потребуватиме окремого управління, «верещати та чіплятись» за свої робочі місця ніхто з працівників не буде.

— Це питання не моєї компетенції, це питання громади. Як громада вирішить, так і буде. Якщо громада прийме рішення, що міське управління не потрібне, то ви ж розумієте, що ніхто з нас чіплятись за крісла та верещати не буде. Але у нас один медичний простір, нам нема чого ділити з обласним управлінням, ми працюємо з ними в досить серйозному тандемі. У нас намічено формування спроможної мережі на рівні області та міста. Остання нарада, яка відбулась на базі нашого управління з двома заступниками обласного управління, з чотирма закладами міста і двома закладами області свідчить про те, що ми працюємо з ними в нормальному тандемі і виконуємо покладені на нас функції. Враховуючи, в які страшні часи ми живемо, військовий стан, думаю, ми більше згуртувались. Ми працюємо разом до перемоги, в нас немає сьогодні якихось цілей, які б ми ділили і не бачили їх завершення окремо один від одного, — заявила Ірина Шамрай.

Наразі штат в управлінні охорони здоровʼя Миколаєва налічується в 15 осіб, з яких 1 посада перебуває в декретній відпустці.

Нагадаємо, під час останньої сесії Миколаївської обласної ради депутат Юрій Кормишкін запропонував створити єдиний орган, який буде відповідальним за медичну галузь регіону, скоротивши міський департамент охорони здоровʼя.

Також в ході сесії керівник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Максим Безносенко запропонував також скоротити відділ міськздоровʼя в місті Южноукраїнськ.

Нагадаємо, в кінця листопада медики миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги заявили, що керівництво охорони здоров'я міста разом із головним лікарем закладу вчергове планують скоротити медперсонал та одне з хірургічних відділень. Лікарі звернулися до голови обласної державної адміністрації Віталія Кіма з проханням зберегти медичний заклад та його персонал.

У вересні «НикВести» повідомляли про те, що керівника КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Миколаївської міської ради Олександр Демʼянов підписав розпорядження про скорочення штату співробітників, через урізання фінансування закладу Нацслужбою здоровʼя України.

31 березня 2023 року було аналогічне скорочення лікарів та медсестер, проте головний лікар Олександр Демʼянов та заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров стверджували, що воно торкнеться виключно пустих вакансій.

Це виявилось неправдою, після чого голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив з промовою і звинуватив свою команду у тому, що йому «доповіли одне, а вийшло навпаки». Після цього Віталій Кім заявив на сесії міськради Миколаєва, що перед ними поставлено завдання не лише компенсувати втрачений медперсонал, але й знайти нових лікарів, які потрібні Миколаєву. Водночас Юрій Гранатуров заявив, що голова ОВА Віталій Кім має намір знайти державну субвенцію на виплату заробітних плат медикам лікарні швидкої медичної допомоги.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Однак ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано з недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Однак у квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.