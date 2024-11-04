«Жодного рояля за останні 50 років», — музколедж потребує нових інструментів для навчання студентів у Миколаєві

Піаніно коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Директор Миколаївського обласного коледжу музичного мистецтва Анатолій Сирота розповів, що навчальному закладу потрібно оновити інструменти. Наразі викладачі та студенти використовують ті, що були виготовлені ще за радянських часів.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Жодного рояля за останні 50 років». Як попри війну музичний коледж у Миколаєві навчає студентів мистецтва».

Директор коледжу вважає, що в області приділяють «недостатньо уваги розвитку музичного мистецтва».

— Жодного рояля за останні мінімум 50 років не купили. Неможливо ж весь час, все життя ходити без взуття, без штанів, без одягу. А грошей немає — не дають. Інструменти у нас всі ще з радянських часів, а за часи незалежності України грошей немає. Не дають коштів на інструменти. Все музичне суспільство, воно бідне. Що казати, якщо навіть наша філармонія не має ні приміщень, нічого. І ми отак от, — каже Анатолій Сирота.

Тому викладачі власними силами купують нові інструменти, щоб «на нормальному рівні підтримувати навчання», каже музикант та завідувач відділу «Музичне мистецтво естради» коледжу музичного мистецтва Володимир Алексєєв.

— Було б класно, якби була в цьому підтримка, — додав він.

Коледж музичного мистецтва у Миколаєві

Ще до повномасштабної війни проєкт на ремонт коледжу робили тричі, проте грошей на реставрацію так і не знайшли.

У серпні 2021 року заступник очільника обласної державної адміністрації з питань культури Юрій Гранатуров обіцяв, що у 2022 році розроблять проєкт з реконструкції історичної будівлі коледжу. Тоді він сказав, що роботи відбуватимуться у дві черги: ремонт старого корпусу та реконструкція історичної будівлі. Гроші на це в ОДА збиралися шукати у ДФРР або «вибивати» через програми «Великого будівництва» та «Великої реставрації».

У квітні 2021 року миколаївський музикант Володимир Алексєєв звернув увагу на критичний стан будівлі коледжу. Він розповів, як 17 років місцева влада дає обіцянки відремонтувати будівлю, а вона все продовжує руйнуватися. Тоді він сказав, що на реконструкцію фасаду будівлі потрібна сума у розмірі близько 100 тисяч доларів.

А колектив коледжу музичного мистецтва показав, в яких умовах змушений десятиліттями працювати та навчати юні таланти області.

Наприкінці 2021 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва оглянула Миколаївський музичний коледж та пообіцяла взяти питання на особистий контроль. Про це вона написала 20 грудня, за день до сесії, на якій облрада ухвалила бюджет області на 2022 рік.

У квітні 2023 року оголосили тендер на ремонт двох будівель Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. На це планувалось витратити 2,9 мільйона гривень.

А наприкінці 2023 року ремонт корпусу коледжу по Соборній, 10 оцінили у 100 мільйонів гривень. Таку суму прописали у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня.

Станом на жовтень 2024 року у центрі Миколаєва поступово зникає історична будівля одного з корпусів обласного коледжу музичного мистецтва.