«Навчання потребує більших витрат», — музколедж вимушено скорочує місця для вступників у Миколаєві

Один з кабінетів коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Миколаївський коледж музичного мистецтва вимушено планує скоротити місця для вступників у 2025 році.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Скільки є заклад, стільки ми й терпимо». Як попри війну музичний коледж у Миколаєві навчає студентів мистецтва».

Зараз у коледжі музичного мистецтва навчається 205 студентів, розповів директор навчального закладу Анатолій Сирота. Це піаністи, струнники, духовики, хормейстери, народники, класики та джазмени. Все навчання у коледжі — безкоштовне.

— Ми готуємо музичну еліту нашого суспільства. Вона пропагує якісь норми життя, пропагує щось прекрасне, — каже він.

Директор коледжу музичного мистецтва Анатолій Сирота, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Однак кількість вступних місць у коледж з 2025 року планують зменшити, сказав Анатолій Сирота. Насамперед це пов'язано з тим, що фінансування закладу залишається на довоєнному рівні, а навантаження на викладачів збільшується через зміну навчальних планів.

— До війни ми щорічно приймали 70 студентів. Минулого року ми взяли 70, а цього — 60. Трохи зменшилась кількість. Але для нас це не страшно. Адже у нас змінилися навчальні плани і зараз навчальний процес потребує більших витрат на кожного студента. Тому я навіть прийняв таке рішення на наступний рік, щоб трохи зменшити план набору. Це для того, щоб нам вистачало коштів. Тому у наступному році будемо приймати не 70 студентів, а 67. А у 2026 році не 67 студентів, а 65. Трохи йдемо шляхом скорочення контингенту, — сказав Анатолій Сирота.

До прикладу, наразі на одного учня припадає три викладачі одночасно, пояснив директор коледжу. Заняття зазвичай відбуваються індивідуально в окремих невеликих для цього аудиторіях.

— В нас один студент і на нього три викладачі. Це одноразово і одночасно. Є викладач, концертмейстер та ілюстратор. Тобто три викладачі, три заробітні плати на одного студента. Це дуже дороговартісне навчання, — пояснив директор.

Коледж музичного мистецтва у Миколаєві

Ще до повномасштабної війни проєкт на ремонт коледжу робили тричі, проте грошей на реставрацію так і не знайшли.

У серпні 2021 року заступник очільника обласної державної адміністрації з питань культури Юрій Гранатуров обіцяв, що у 2022 році розроблять проєкт з реконструкції історичної будівлі коледжу. Тоді він сказав, що роботи відбуватимуться у дві черги: ремонт старого корпусу та реконструкція історичної будівлі. Гроші на це в ОДА збиралися шукати у ДФРР або «вибивати» через програми «Великого будівництва» та «Великої реставрації».

У квітні 2021 року миколаївський музикант Володимир Алексєєв звернув увагу на критичний стан будівлі коледжу. Він розповів, як 17 років місцева влада дає обіцянки відремонтувати будівлю, а вона все продовжує руйнуватися. Тоді він сказав, що на реконструкцію фасаду будівлі потрібна сума у розмірі близько 100 тисяч доларів.

А колектив коледжу музичного мистецтва показав, в яких умовах змушений десятиліттями працювати та навчати юні таланти області.

Наприкінці 2021 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва оглянула Миколаївський музичний коледж та пообіцяла взяти питання на особистий контроль. Про це вона написала 20 грудня, за день до сесії, на якій облрада ухвалила бюджет області на 2022 рік.

У квітні 2023 року оголосили тендер на ремонт двох будівель Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. На це планувалось витратити 2,9 мільйона гривень.

А наприкінці 2023 року ремонт корпусу коледжу по Соборній, 10 оцінили у 100 мільйонів гривень. Таку суму прописали у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня.