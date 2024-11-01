«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

У центрі Миколаєва поступово зникає історична будівля одного з корпусів обласного коледжу музичного мистецтва.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Скільки є заклад, стільки ми й терпимо». Як попри війну музичний коледж у Миколаєві навчає студентів мистецтва».

Цей корпус розташований за адресою Соборна, 10а. Його ще понад 20 років тому обміняли на корпус за адресою проспект Центральний, 75, де наразі знаходиться вже непрацююча таверна «Докер».

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Після передачі корпус обіцяли відремонтувати. Це мала б бути триповерхова будівля з повноцінним бомбосховищем, спортивною залою та великою концертною залою, каже директор коледжу Анатолій Сирота. Однак на сьогодні корпус «зруйнований часом», додав він.

Станом на жовтень 2024 року будівля знаходиться в аварійному стані: з трьох поверхів корпусу там залишились лише перекриття першого поверху, а територія всередині заросла травою. Цей корпус наразі огороджений будівельним парканом та потребує капітальної відбудови, каже директор коледжу.

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті» Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті» Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Для його відбудови «треба вкласти дуже багато грошей», каже Володимир Алексєєв. Адже земельна ділянка, де розташований корпус, має погану геологію, а капітальну відбудову потрібно починати з влаштування фундаменту, додав він.

Водночас через відсутність двох верхніх поверхів корпусу руйнується суміжна з ним стіна другого корпусу. Як наслідок — під час дощів вона протікає та руйнує працюючі кабінети коледжу.

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Директор коледжу вважає, що звернення до обласної влади не допоможе вирішити цю проблему, тому звернувся за підтримкою до спеціалізованої компанії і сподівається, що коледжу допоможуть відремонтувати суміжну між корпусами стіну.

— Я звернувся, але, будемо казати, поки неофіційно до будівельників, які ремонтують зараз все те, що пошкоджене за час війни. Можливо, і нас туди якось включать. Самостійно ми нічого не можемо зробити, – сказав директор.

Коледж музичного мистецтва у Миколаєві

Ще до повномасштабної війни проєкт на ремонт коледжу робили тричі, проте грошей на реставрацію так і не знайшли.

У серпні 2021 року заступник очільника обласної державної адміністрації з питань культури Юрій Гранатуров обіцяв, що у 2022 році розроблять проєкт з реконструкції історичної будівлі коледжу. Тоді він сказав, що роботи відбуватимуться у дві черги: ремонт старого корпусу та реконструкція історичної будівлі. Гроші на це в ОДА збиралися шукати у ДФРР або «вибивати» через програми «Великого будівництва» та «Великої реставрації».

У квітні 2021 року миколаївський музикант Володимир Алексєєв звернув увагу на критичний стан будівлі коледжу. Він розповів, як 17 років місцева влада дає обіцянки відремонтувати будівлю, а вона все продовжує руйнуватися. Тоді він сказав, що на реконструкцію фасаду будівлі потрібна сума у розмірі близько 100 тисяч доларів.

А колектив коледжу музичного мистецтва показав, в яких умовах змушений десятиліттями працювати та навчати юні таланти області.

Наприкінці 2021 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва оглянула Миколаївський музичний коледж та пообіцяла взяти питання на особистий контроль. Про це вона написала 20 грудня, за день до сесії, на якій облрада ухвалила бюджет області на 2022 рік.

У квітні 2023 року оголосили тендер на ремонт двох будівель Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. На це планувалось витратити 2,9 мільйона гривень.

А наприкінці 2023 року ремонт корпусу коледжу по Соборній, 10 оцінили у 100 мільйонів гривень. Таку суму прописали у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня.