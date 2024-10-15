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У поліклініці Миколаєва запрацював новий портативний УЗД апарат

У поліклініці Миколаєва запрацював новий портативний УЗ-апарат. Фото: управління охорони здоров'я МиколаївУ поліклініці Миколаєва запрацював новий портативний УЗ-апарат. Фото: управління охорони здоров'я Миколаїв

У відділенні №4 поліклініки Міської дитячої лікарні Миколаєва №2 запрацював сучасний апарат ультразвукової діагностики.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаїв.

Обладнання заклад отримав від міжнародних благодійників. Портативний ультразвуковий сканер має монітор із високою роздільною здатністю та регульованим кутом нахилу, можливість підʼєднуватися до трьох датчиків. Тривалість роботи приладу від акумулятора становить приблизно 1,5 години.

«Новий УЗ-апарат включає в себе всі базові УЗ-режими і функції, які дають можливість проводити на сучасному рівні ультразвукові дослідження максимально швидко і якісно», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що ультразвукова система портативна тому її можна використовувати для обстеження важких пацієнтів в домашніх умовах при роботі мобільної паліативної бригади.

Також ультразвукове обстеження проводять у відділенні №4 поліклініки Міської дитячої лікарні №2 за адресою: вулиця Садова, 30. 

Нещодавно повідомлялося, що Україна отримала від уряду Кореї 80 портативних рентгенівських апаратів. Обладнання отримають і лікарні Миколаєва.

Нагадаємо, що у березні на Миколаївщині Новоодеська багатопрофільна лікарня відновила радіологічні діагностичні послуги для 40 тисяч мешканців трьох громад.

Раніше повідомлялося, що з балансу трьох лікарень Миколаєва планують списати рентген, апарат ШВЛ, деяке медичне обладнання та декілька автомобілей на загальну вартість в 1,3 мільйона гривень.

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