Україна отримала від уряду Кореї 80 портативних ренгенапаратів: частину направили у Миколаїв

Мобільний генденапарат. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна отримала від уряду Кореї 80 портативних рентгенівських апаратів. Обладнання отримають і лікарні Миколаєва.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Портативні рентгенівські апарати надали Україні в рамках донації на понад 2 мільйона доларів від уряду Кореї. Нове обладнання дозволяє проводити рентгенівську діагностику, не прив’язуючись до конкретного місця.

«Апарат дозволяє оперативно та ефективно діагностувати травми, переломи, осколкові ураження та інші пошкодження. Він також надає можливість лікарям швидко отримувати високоякісні зображення внутрішніх органів і структур для визначення необхідних медичних втручань», — додали в МОЗ.

Обладнання розподілено для потреб медичної сфери в Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що у вересні Миколаївська міська лікарня №3 отримала від благодійників хірургічний рентгенівський апарат.

Також нагадаємо, що чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.