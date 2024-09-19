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Миколаївська лікарня №3 отримала від благодійників хірургічний рентген

Новий хірургічний рентгенівський апарат. Фото: Миколаївська міська лікарня №3Новий хірургічний рентгенівський апарат. Фото: Миколаївська міська лікарня №3

Миколаївська міська лікарня №3 отримала від благодійників хірургічний рентгенівський апарат.

Про це повідомляє міське управління охорони здоровʼя.

Завідувач урологічним відділенням Олег Савельєв розпов, що апарат типу С-дуга розрахований як для діагностики патологій, так і для виконання хірургічних втручань. За його словами, апарат допомагає  скоротити час виконання навіть складних операцій та мінімізуються ризики для пацієнтів.

Зазначається, що в урологічній операційній нове обладнання будуть використовувати для лікування достатньо широкого спектру захворювань та патологій, в тому числі операцій з приводу сечокам'яної хвороби, видалення пухлин, проведення стентування сечоводу, стентування нирки, корекції нетримання сечі тощо.

«Зазвичай це планові операції. Але водночас доводиться працювати і з бойовими травмами, коли допомогу слід надати невідкладно, тому отримане обладнання буде дуже надійним та ефективним в тому числі при ургентних станах», – додає Олег Савельєв.

Новий хірургічний рентгенівський апарат. Фото: Миколаївська міська лікарня №3Новий хірургічний рентгенівський апарат. Фото: Миколаївська міська лікарня №3
Новий хірургічний рентгенівський апарат. Фото: Миколаївська міська лікарня №3Новий хірургічний рентгенівський апарат. Фото: Миколаївська міська лікарня №3

Варто зазначити, що для міської лікарні №3 у Миколаєві планували придбати пересувну рентгенівську систему загального призначення. Очікувана вартість устаткування — 10,4 мільйонів гривень.  Підрядник має поставити цифрову діагностичну рентгенівську систему до 31 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.

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