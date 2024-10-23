Миколаївська лікарня отримала сучасний рентгенівський апарат від уряду Кореї

Миколаївська лікарня отримала рентгенівський апарат від уряду Кореї. Фото: Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради

Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги отримала портативний рентгенівський апарат. Це один з 80 апаратів, які надали Україні в рамках донації на понад $2 мільйони від уряду Кореї.

Про це повідомляє Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради.

Зазначається, що апарат дозволяє проводити рентгенівську діагностику, не прив’язуючись до конкретного місця.

«Завдяки компактності апарат можна використовувати як для стаціонарного, так і для мобільного застосування. Так, в лікарні швидкої допомоги його планують застосовувати у приймальному відділенні, в палатах, а також при можливих надзвичайних ситуаціях – у будь-якому місці, де знаходиться хворий, в тому числі на вулиці», — розповів директор лікарні Олександр Дем’янов.

Також він наголосив, що в умовах роботи у прифронтовому місті лікарня приймає не лише пацієнтів з Миколаєва та області, а також з Херсонської області. Тому завдяки цьому апарату має покращитися якість і швидкість діагностики та лікування.

«Апарат дозволяє оперативно та ефективно діагностувати травми, переломи, осколкові ураження та інші пошкодження. Він надає можливість лікарям швидко отримувати високоякісні зображення внутрішніх органів і структур для визначення необхідних медичних втручань», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили кабінет для надання дітям з особливими потребами до 18 років безкоштовної стоматологічної допомоги під наркозом.