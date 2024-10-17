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У лікарні Миколаєва дітям з особливими потребами надають безкоштовну стоматологічну допомогу під наркозом

У Миколаєві надають безкоштовну стоматологічну допомогу дітям з особливими потребами. Ілюстраційне фотоУ Миколаєві дітям з особливими потребами надають безкоштовну стоматологічну допомогу під наркозом. Ілюстраційне фото

У Миколаєві відкрили кабінет для надання дітям з особливими потребами до 18 років безкоштовної стоматологічної допомоги під наркозом.

Про це повідомляє управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради.

Кабінет відкрили на базі стоматологічного відділення №2 міської лікарні №5, за адресою проспект Центральний, 69/1.

Зазначається, що у приміщенні облаштували нове стоматологічне та анестезіологічне обладнанням, а також сучасні стоматологічні матеріалами. Допомогу надають лікарі дитячі стоматологи-терапевти, дитячі стоматологи-хірурги у співпраці з досвідченними дитячими лікарями-анестезіологами.

Лікування проводиться за попереднім записом та після стоматологічного огляду лікарів, а також консультації лікаря-анестезіолога. 

«На початковому етапі вас запрошують на консультацію, в ході якої стоматолог з'ясує існуючі стоматологічні проблеми у дитини. Після планування програми лікування зубів і визначення показань до загальної анестезії пацієнт оглядається анестезіологом і отримує рекомендації по підготовці до наркозу, призначаються необхідні аналізи та обстеження», — йдеться у повідомленні.

Також у день лікування батьки з дитиною в зазначений час прибувають до відділення, де дитина повторно оглядається анестезіологом і проходить в операційну. Лікування зубів здійснюється під загальною анестезією (інтубаційний наркоз).

Пацієнти можуть звернутися зі своїми питаннями до завідуючої стоматологічним відділенням Чернишової Любові Василівни. Телефон: +380685519368.

Нагадаємо, у Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет, де встановили сучасне обладнання і створили комфортні умови для лікарів та пацієнтів.

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