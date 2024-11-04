Опитування: 63% українців готові терпіти війну, скільки буде потрібно

63% українців готові терпіти війну, скільки буде потрібно. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Опитування показало, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 20 вересня по 3 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що між лютим і жовтнем 2024 року вперше фіксується зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно (з 73%). Водночас із 3% до 6% стало більше тих, хто готовий терпіти війну ще один рік.

Скриншот результатів опитування

«Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про один рік). У цей самий період про коротший власний запас міцності (кілька місяців — пів року) говорили 18-21%... Частка тих, хто говорить про коротший період, кілька місяців — пів року, не зросла... Проте з 4% до 12% побільшало тих, хто не зміг відповісти на запитання, що, вочевидь, відображає зростання загалом невизначеності майбутнього в очах українців», — йдеться у повідомленні.

На заході та в центрі України теж є зростання невизначеності, проте на півдні та сході динаміка набагато відчутніша. На півдні з 68% до 50% стало менше тих, хто каже, що готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно, а на сході — з 70% до 38%, водночас із 3% до 10% зросла частка тих, хто готовий чекати рік, з 1% до 11% — пів року. І на півдні, і на сході в рази стало більше тих, хто не визначився зі своєю думкою.

У результатах соцопитування зазначається, що готовність терпіти війну істотно не залежить від статі та віку респондентів.

Дослідження проводили методом інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду України регіонах серед 989 респондентів віком 18 років і старше. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, і 1,8% — для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

Нагадаємо, що опитування показало, що 38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.