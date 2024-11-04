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На бульвар Центрального проспекту повернули лавки: на їхню відсутність скаржилися миколаївці

У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»

На бульварну частину Центрального проспекту у Миколаєві після ремонту повернули лавки, на відсутність яких скаржилися місцеві мешканці.

Лавки встановили від вулиці 6-Слобідської до Соборної, повідомляють «МикВісті».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше пояснював, що лавки вздовж проспекту були в неналежному стані та потребували ремонту, тому комунальне підприємство «Миколаївські парки» прибрало їх для реставрації. Про строки виконання робіт не йшлося.

Пізніше жителі Миколаєва поскаржилися ся на відсутність лавок на проспекті Центральному. За словами мешканки Нелі Шаповалової, лавки прибрали ще навесні, і людям немає де відпочити під час пересування бульварною частиною.

У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»
У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»
У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»У Миколаєві на бульвар вздовж Центрального проспекту повернули лавки. Фото «МикВісті»

Тоді у коментарі «МикВісті» у комунальному підприємстві «Миколаївські парки» розповіли, що лавки від вулиці 6 Слобідської до вулиці Малої Морської не планують повертати до реконструкції водогону вздовж Центрального проспекту «щоб не переставляти двічі».

Зазначимо, що департамент містобудування Миколаївська ОВА у вересні 2023 року оголосив тендери на реконструкцію 12 ділянок водогону у Миколаєві, у тому числі на двох ділянках вздовж Центрального проспекту: від 9-Слобідської до 3-Слобідської, від 3 -Слобідської до Малої Морської. 

Нагадаємо, у червні 2023 року у Миколаєві вздовж Центрального проспекту встановили дві нові «‎антивандальні» лавки та сміттєву урну у «‎тестовому режимі». Тоді Олександр Сєнкевич попередив миколаївців, що саме від них залежить, чи будуть у Миколаєві  надалі ставити нові лавки, чи їм доведеться і далі сидіти на «‎страшних»‎.

Пізніше, менше ніж через тиждень після встановлення «‎антивандальні» лавки були пошкоджені

Нагадаємо, у серпні у Миколаєві комунальні служби розпочали демонтаж чавунної огорожі вздовж алеї по проспекту Центральному. На її місці планують висадити зелений паркан з бірючини. Комунальне підприємство планує висадити рослину від вулиці Генерала Карпенка до Малої Морської. На це з міського бюджету планують витратити 1 мільйон гривень.

Ідея посадити «живий» паркан вздовж проспекту Центрального, демонтувавши встановлений там чавунний паркан, належить директору «Миколаївських парків».

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