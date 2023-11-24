Медики миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги заявили, що керівництво охорони здоров'я міста разом із головним лікарем закладу вчергове планують скоротити медперсонал та одне з хірургічних відділень. Лікарі звернулися до голови обласної державної адміністрації Віталія Кіма з проханням зберегти медичний заклад та його персонал.

Відповідний текст листа від імені медичних працівників ЛШМД опублікував хірург другого хірургічного відділення лікарні Олександр Суворов на своїй сторінці в Facebook.

Працівники лікарні заявили щодо збільшення числа звільнень серед медичного персоналу, що загрожує нормальному функціонуванню лікарні, особливо в умовах воєнного конфлікту.

— Ми, лікарі ЛШМД, з усією відповідальністю виконуємо свої обов'язки, намагаючись зберегти кількість життів в умовах війни. Однак замість вдячності та підтримки, ми стикаємося із загрозою втрати своєї роботи, – йдеться в листі.

Медики вказують на те, що скорочення персоналу почалося з приходом нової адміністрації міського відділу охорони здоров'я, яка, за їхніми словами, спочатку скоротила ліжковий фонд відділень, а тепер прагне закрити одне з хірургічних відділень.

— З приходом нової адміністрації міського відділу охорони здоровʼя почали скорочувати спочатку ліжковий фонд відділень (з 60 у кожному відділенні до 30), а потім намагатися зовсім закрити одне з них. Хоча ми майже постійно маємо 40, а то й 45 хворих на лікуванні. Великих зусиль знадобилося колективу наших відділень переконати адміністрацію цього не робити. І час показав нашу правоту. Особливо перші місяці війни. Одним відділенням ми б не впоралися. Щодня надходило від 60 до 80 поранених. Розгорнуто було одночасно до 12 операційних столів, – зазначають медики.

Після зменшення кількості поранених, які надходять до лікарні, адміністрація міського відділу охорони здоров'я вирішила знову розглянути питання про закриття одного з відділень та звільнення медперсоналу, який виступає проти цього рішення.

За два перші квартали 2023 року штат лікарні зменшився на 60 співробітників. Лікарі, медсестри та молодший персонал виступають проти цього різкого скорочення штату, наголошуючи на необхідності підтримувати готовність до будь-якої ситуації, особливо в умовах, коли війна все ще триває.

— Кількість поранених менша, але вони ще є. Та й хірургічна патологія мирного населення. Обидва відділення заповнені більше, ніж на100%. І ось знову адміністрація міського відділу охорони здоров'я разом із головним лікарем лікарні згадала про своє бажання закрити одне із хірургічних відділень. І ще звільнити найактивніших противників цього скорочення! Лікарів із вищою категорією, великим стажем роботи, які мають свою думку. Також скорочують велику кількість сестер та санітарок. Як лікарня працюватиме без них!? За два перші квартали 2023 року в нашій лікарні скоротили 60 співробітників. З них: 21– лікаря; 25 – медсестер; 13 – санітарок. А iнші (не медики), лише один з 98. Схоже, інші (не медичні працівники — прим.), лікарні потрібнi більше, нiж медпрацiвники?! Війна ще не закінчилася. Ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. Одним відділенням ми не зможемо надавати хірургічну допомогу у повному обсязі. Схоже, адміністрацію це не хвилює. Які цілі вони мають ми поки не знаємо. Але в ці складні часи ми маємо об'єднатися та допомагати військовим та громадським, а не чинити перепони, – вказано у листі.

В листі також зазначено, що робота ЛШМД є унікальною, оскільки вона виконує функції військового госпіталю та надає допомогу постраждалим з політравмами.

— З перших днів війни ми всі, як один. стали на захист здоровʼя наших поранених бійців, наших постраждалих громадян. Тижнями ми жили в лікарні, багато годин не відходили від операційних столів. Біль, кров, стони, сльози. Ми намагалися врятувати всіх, але не завжди нам це вдавалося. І тоді разом із загиблим бійцем помирала частина хірурга... Так було завжди. Тому лікарі так недовго живуть. Робота для них не просто професія — це їхнє життя! Вони віддаються своїй професії повністю без залишку! Втратити професію для нас подібно до смерті, втратити сенс життя. Наша лікарня є унікальним лікувальним закладом. Такої лікарні більше немає ні в місті, ні в області. Окрім надання громадянам допомоги з гострою хірургічною патологією, ми лікуємо постраждалих із політравмою, коли постраждалий надходить із пошкодженням багатьох органів та систем. Тому з першої години війни і досі ми виконуємо функцію військового госпіталю та лікарні швидкої медичної допомоги, – наголошують медики.

Медичний персонал нагадав, що раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім обіцяв, що в наказі про скорочення медиків лікарні швидкої медичної допомоги через зменшення фінансування закладу НСЗУ «звільнено буде нуль» реальних посад, але ця обіцянка не виконується.

Лікарі запитують, чому іншим медичним закладам вистачає фінансування на зарплати та премії, тоді як їхній заклад, де показники роботи вважаються одними з найкращих, постійно стикається з нестачею коштів.

— Шановний пане губернатору, під час брифiнгу від 19 вересня ви заявили, що в наказі про скорочення медиків ЛШМД через зменшення фінансування закладу НСЗУ не йдеться про реальні посади. Ви пообіцяли: «Звільнено буде нуль». Начальник міського відділу охороні здоров’я також обіцяла, що до кінця військових дій реформ та скорочення медиків не буде. Так це просто слова!? Чомусь в iнших лiкарнях мiста та областi грошей вистачає і на зарплати, і на премії!? Показники роботи нашої лікарні однi з найкращих, але грошей все одно постійно не вистачає… Може причина не в нас!? Шановний пане губернатору, ми просимо Вас допомогти зберегти нашу унікальну лікарню, нашу хірургічну службу, наших хірургів, наших медпрацівників. А ми у свою чергу обіцяємо віддати всі свої сили та знання на захист здоров'я та життя нашого населення та бійців нашої доблесної армії! – резюмували медпрацівники.

Нагадаємо, що у вересні «НикВести» повідомляли про те, що керівника КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Миколаївської міської ради Олександр Демʼянов підписав розпорядження про скорочення штату співробітників, через урізання фінансування закладу Нацслужбою здоровʼя України.

31 березня 2023 року було аналогічне скорочення лікарів та медсестер, проте головний лікар Олександр Демʼянов та заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров стверджували, що воно торкнеться виключно пустих вакансій.

Це виявилось неправдою, після чого голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив з промовою і звинуватив свою команду у тому, що йому «доповіли одне, а вийшло навпаки». Після цього Віталій Кім заявив на сесії міськради Миколаєва, що перед ними поставлено завдання не лише компенсувати втрачений медперсонал, але й знайти нових лікарів, які потрібні Миколаєву. Водночас Юрій Гранатуров заявив, що голова ОВА Віталій Кім має намір знайти державну субвенцію на виплату заробітних плат медикам лікарні швидкої медичної допомоги.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокерма головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Однак ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Однак у квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.