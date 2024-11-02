  • субота

    2 листопада, 2024

  • 16.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 16.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Офісна будівля та навчально-дослідні лабораторії, ілюстрація: DREAMОфісна будівля та навчально-дослідні лабораторії, ілюстрація: DREAM

На базі Миколаївського національного аграрного університету планують збудувати навчально-науково-виробничий комплекс, який включатиме свинокомплекс, біогазові установки та сонячні електростанції.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що навчально-науково-виробничий комплекс буде побудований у селищі Благодарівка Нечаянської сільської громади Миколаївського району за фінансової підтримки Франції. Загальний бюджет проєкту становить 306,8 мільйона гривень.

Отже, на базі Миколаївського національного аграрного університету навчально-науково-виробничного комплексу побудують: 

  • свинокомплекс;
  • біогазову когенераційну установку для виробництва біогазу та електроенергії;
  • лінію виробництва пеллет з відходів;
  • установку сонячних електростанцій;
  • тепличний комплекс;
  • мінізавод з переробки м`яса.
Будівля первинної обробки, фото: DREAMБудівля первинної обробки, ілюстрація: DREAM
Цехи відтворення та відгодівлі, фото: DREAMЦехи відтворення та відгодівлі, ілюстрація: DREAM

«Створення такого навчально-науково-виробничного комплексу дозволить побудувати вищий навчальний заклад нового типу на засадах формування вертикально-інтегрованої системи освіти в контексті концепції сталого розвитку, яка включає чотири напрямки діяльності: освітню, наукову, підприємницьку та інноваційну», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про DREAM?

20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Станом на 27 вересня 2024 року у систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.

Останні новини про: DREAM

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴6,77 млрд
На реконструкцію котельні «Миколаївоблтеплоенерго» потрібно понад ₴170 млн — підприємство шукає донора
У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаєва та області на понад ₴23 млрд

Читайте також:

новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: DREAM

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаєва та області на понад ₴23 млрд
На реконструкцію котельні «Миколаївоблтеплоенерго» потрібно понад ₴170 млн — підприємство шукає донора
У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴6,77 млрд

За рік аграрії Херсонщини зібрали понад 190 тисяч тонн зернових

Протягом доби на Миколаївщині ліквідували шість пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях

Де у Миколаєві сьогодні не буде води: адреси