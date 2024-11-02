Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Офісна будівля та навчально-дослідні лабораторії, ілюстрація: DREAM

На базі Миколаївського національного аграрного університету планують збудувати навчально-науково-виробничий комплекс, який включатиме свинокомплекс, біогазові установки та сонячні електростанції.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що навчально-науково-виробничий комплекс буде побудований у селищі Благодарівка Нечаянської сільської громади Миколаївського району за фінансової підтримки Франції. Загальний бюджет проєкту становить 306,8 мільйона гривень.

Отже, на базі Миколаївського національного аграрного університету навчально-науково-виробничного комплексу побудують:

свинокомплекс;

біогазову когенераційну установку для виробництва біогазу та електроенергії;

лінію виробництва пеллет з відходів;

установку сонячних електростанцій;

тепличний комплекс;

мінізавод з переробки м`яса.

Будівля первинної обробки, ілюстрація: DREAM

Цехи відтворення та відгодівлі, ілюстрація: DREAM

«Створення такого навчально-науково-виробничного комплексу дозволить побудувати вищий навчальний заклад нового типу на засадах формування вертикально-інтегрованої системи освіти в контексті концепції сталого розвитку, яка включає чотири напрямки діяльності: освітню, наукову, підприємницьку та інноваційну», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про DREAM?

20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Станом на 27 вересня 2024 року у систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.