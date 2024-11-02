Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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11:34, 02 листопада, 2024
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На базі Миколаївського національного аграрного університету планують збудувати навчально-науково-виробничий комплекс, який включатиме свинокомплекс, біогазові установки та сонячні електростанції.
Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».
Зазначимо, що навчально-науково-виробничий комплекс буде побудований у селищі Благодарівка Нечаянської сільської громади Миколаївського району за фінансової підтримки Франції. Загальний бюджет проєкту становить 306,8 мільйона гривень.
Отже, на базі Миколаївського національного аграрного університету навчально-науково-виробничного комплексу побудують:
- свинокомплекс;
- біогазову когенераційну установку для виробництва біогазу та електроенергії;
- лінію виробництва пеллет з відходів;
- установку сонячних електростанцій;
- тепличний комплекс;
- мінізавод з переробки м`яса.
«Створення такого навчально-науково-виробничного комплексу дозволить побудувати вищий навчальний заклад нового типу на засадах формування вертикально-інтегрованої системи освіти в контексті концепції сталого розвитку, яка включає чотири напрямки діяльності: освітню, наукову, підприємницьку та інноваційну», – йдеться у повідомленні.
Що відомо про DREAM?
20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).
В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.
Станом на 27 вересня 2024 року у систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.
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