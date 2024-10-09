У Миколаєві фіксують зниження рівня захворюваності на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві показники захворюваності на ГРВІ не перевищують середньобагаторічні, а рівень захворюваності на COVID-19 знизився.

Про це повідомили в Управління охорони здоров'я Миколаїв

Зазначається, що наразі у Миколаєві показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням і не перевищують середньобагаторічний показник.

Також знизилась захворюваність на COVID-19. Загалом з 12 серпня по 6 жовтня у місті зареєстровано 2002 випадки захворювань на COVID-19. Госпіталізовано 195 осіб. Від хвороби померли четверо пацієнтів.

Протягом останнього тижня коронавірусну інфекцією виявили у 78 людей, з них шестеро направили у лікарню.

Стосовно грипу в Управлінні охорони здоров'я вказують, що кількість захворілих на минулому тижні становила 909, з них 32 лікуються у стаціонарі.

Нагадаємо, що станом на 20 вересня на Миколаївщині за тиждень на 20% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності на COVID-19 не змінилась.