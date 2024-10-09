  • середа

    9 жовтня, 2024

  • 21°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 21° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві фіксують зниження рівня захворюваності на COVID-19

У Миколаєві фіксують зниження рівня захворюваності на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві фіксують зниження рівня захворюваності на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві показники захворюваності на ГРВІ не перевищують середньобагаторічні, а рівень захворюваності на COVID-19 знизився.

Про це повідомили в Управління охорони здоров'я Миколаїв

Зазначається, що наразі у Миколаєві показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням і не перевищують середньобагаторічний показник.  

Також знизилась захворюваність на COVID-19. Загалом з 12 серпня по 6 жовтня у місті зареєстровано 2002 випадки захворювань на COVID-19. Госпіталізовано 195 осіб. Від хвороби померли четверо пацієнтів.

Протягом останнього тижня коронавірусну інфекцією виявили у 78 людей, з них шестеро направили у лікарню.

Стосовно грипу в Управлінні охорони здоров'я вказують, що кількість захворілих на минулому тижні становила 909, з них 32 лікуються у стаціонарі. 

Нагадаємо, що станом на  20 вересня на Миколаївщині за тиждень на 20% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності на  COVID-19 не змінилась.

Останні новини про: Управління охорони здоров'я

У МОЗ запевнили, що ідея мерії Миколаєва по скороченню немедичного персоналу поліклінік — це місцева ініціатива, а не рекомендація
COVID-19 на Миколаївщині: кількість померлих зросла до 7 осіб
Ще три лікарні на Миколаївщині забезпечать сонячними панелями, — облздоровʼя

Читайте також:

новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська
новини

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська

Останні новини про: Управління охорони здоров'я

Ще три лікарні на Миколаївщині забезпечать сонячними панелями, — облздоровʼя
COVID-19 на Миколаївщині: кількість померлих зросла до 7 осіб
У МОЗ запевнили, що ідея мерії Миколаєва по скороченню немедичного персоналу поліклінік — це місцева ініціатива, а не рекомендація

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Миколаїв отримав техніку для роботи на майданчику зберігання відходів руйнації

4 години тому

Минулої доби вогнеборці двічі гасили пожежі екосистемі Миколаївщини, також горів автомобіль

Головне сьогодні