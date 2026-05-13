У Нідерландах через порушення протоколів при лікуванні пацієнта з хантавірусом ізолювали 12 медиків

Карантин медиків через хантавірус у Нідерландах, ілюстративне фото istockphoto.com

У медичному центрі Університету Радбауда в Нідерландах через недотримання протоколів при роботі з пацієнтом, інфікованим хантавірусом, 12 медичних працівників відправили на шеститижневий карантин.

Про це пише Reuters.

Пацієнт був пасажиром круїзного лайнера, де стався спалах захворювання, і хоча персонал закладу дотримувався базових заходів безпеки, найсуворіші правила поводження з біологічними матеріалами були порушені.

Міністерка охорони здоров’я Нідерландів Софі Германс зазначила, що ризик інфікування медиків залишається низьким, проте адміністрація лікарні вирішила перестрахуватися через небезпечність самого вірусу.

Наразі робота медичного центру триває у штатному режимі, а за даними ВООЗ у світі вже офіційно зареєстровано 11 випадків зараження на цьому судні, три з яких виявилися летальними.

Експерти прогнозують можливе зростання кількості хворих через тривалий інкубаційний період хантавірусу, проте ознак масштабного епідемічного спалаху за межами круїзної групи наразі не виявлено.

Нагадаємо, що круїзний лайнер MV Hondius, на якому виявили небезпечний хантавірус, прямує до Канарських островів і має зайти в порт 9 травня.

Серед екіпажу лайнера перебувають п'ятеро українців: один із них повернеться спецрейсом, а четверо інших залишаться на борту, щоб перегнати судно до Нідерландів для повної дезінфекції.

