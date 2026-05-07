На круїзному лайнері MV Hondius виявили хантавірус: на борту перебувають п’ятеро українців
- Таміла Ксьонжик
23:06, 07 травня, 2026
Круїзний лайнер MV Hondius, на якому виявили небезпечний хантавірус, прямує до Канарських островів і має зайти в порт 9 травня.
Про це пише видання ВВС.
На борту судна перебувають п’ятеро українців, які працюють у складі екіпажу. Наразі жодних ознак хвороби у них немає. Загалом на лайнері залишаються 146 людей із різних куточків світу.
Раніше з борту евакуювали п’ятьох пасажирів із підозрою на вірус. У двох із них діагноз підтвердився, зараз вони у важкому стані в госпіталях Нідерландів.
Серед хворих — громадяни Великої Британії, Німеччини та Нідерландів. Відомо, що один із госпіталізованих контактував із жінкою, яка померла від цієї інфекції. Також хантавірус виявили у пасажира, якого раніше доправили до лікарні у Швейцарії.
