На круїзному лайнері MV Hondius виявили хантавірус: на борту перебувають п’ятеро українців

Круїзний лайнер MV Hondius, фото REUTERS/Stringer

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому виявили небезпечний хантавірус, прямує до Канарських островів і має зайти в порт 9 травня.

Про це пише видання ВВС.

На борту судна перебувають п’ятеро українців, які працюють у складі екіпажу. Наразі жодних ознак хвороби у них немає. Загалом на лайнері залишаються 146 людей із різних куточків світу.

Раніше з борту евакуювали п’ятьох пасажирів із підозрою на вірус. У двох із них діагноз підтвердився, зараз вони у важкому стані в госпіталях Нідерландів.

Серед хворих — громадяни Великої Британії, Німеччини та Нідерландів. Відомо, що один із госпіталізованих контактував із жінкою, яка померла від цієї інфекції. Також хантавірус виявили у пасажира, якого раніше доправили до лікарні у Швейцарії.

