У Миколаївській області за серпень зафіксували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції. Фото: 062.ua

У серпні 2025 року в Миколаївській області зареєстровано 32 нові випадки ВІЛ-інфекції.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Серед усіх випадків сім належать до вперше діагностованого СНІДу. Ще три людини померли через наслідки, спричинені хворобою.

За даними фахівців, найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ все ще залишаються статеві відносини. Саме тому медики закликають мешканців області дбати про власну безпеку, регулярно проходити тестування та не забувати про засоби контрацепції.

«Раннє виявлення — це шанс на здорове життя. Своєчасне лікування дозволяє контролювати вірус і попередити розвиток СНІДу», — наголошують у Центрі.

