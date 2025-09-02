Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаївській області за серпень зафіксували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції

У Миколаївській області за серпень зафіксували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції. Фото: 062.uaУ Миколаївській області за серпень зафіксували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції. Фото: 062.ua

У серпні 2025 року в Миколаївській області зареєстровано 32 нові випадки ВІЛ-інфекції.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Серед усіх випадків сім належать до вперше діагностованого СНІДу. Ще три людини померли через наслідки, спричинені хворобою.

За даними фахівців, найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ все ще залишаються статеві відносини. Саме тому медики закликають мешканців області дбати про власну безпеку, регулярно проходити тестування та не забувати про засоби контрацепції.

«Раннє виявлення — це шанс на здорове життя. Своєчасне лікування дозволяє контролювати вірус і попередити розвиток СНІДу», — наголошують у Центрі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що впродовж останніх трьох тижнів у Миколаївській області зросла захворюваність на грип та COVID-19.

