Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві захворюваність на ковід зросла у 8 разів за тиждень

У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області за останні два тижні спостерігається різке зростання захворюваності на грип та ковід. Так, за тиждень зареєстрували 1495 пацієнтів, з них 115 — COVID-19.

За даними ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», показник захворюваності зріс майже на 76%. Серед пацієнтів, 737 дорослих та 758 дітей. До лікарень потрапили 104 людини з грипом та ГРВІ та 27 хворих на COVID-19. У реанімації перебуває одна людина.

Найбільше пацієнтів з ковідом у Миколаєві. Зокрема, кількість випадків збільшилася з 7 до 56 на тиждень, що у вісім разів більше, ніж раніше.

Фахівці закликають не зволікати з вакцинацією, адже вона захищає від тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. Щепитися варто навіть тим, хто вже перехворів, оскільки тривалість імунітету після перенесеного COVID-19 залишається невідомою.

Медики також радять дотримуватися базових правил профілактики: регулярно мити руки, уникати скупчень людей у закритих приміщеннях, носити маску, своєчасно звертатися по допомогу у разі появи симптомів та провітрювати оселю.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби.

Раніше повідомлялось, що в Україні за перші тижні серпня від ковіду померли 10 людей.

Останні новини про: Медицина

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»
У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника
В Миколаївській області за тиждень народилось 86 малюків
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

В Миколаївській області за тиждень народилось 86 малюків
У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника
«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

За пів року Миколаївські водії накопичили понад 15 тисяч боргів за порушення ПДР

3 години тому

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay