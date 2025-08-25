У Миколаєві захворюваність на ковід зросла у 8 разів за тиждень

У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області за останні два тижні спостерігається різке зростання захворюваності на грип та ковід. Так, за тиждень зареєстрували 1495 пацієнтів, з них 115 — COVID-19.

За даними ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», показник захворюваності зріс майже на 76%. Серед пацієнтів, 737 дорослих та 758 дітей. До лікарень потрапили 104 людини з грипом та ГРВІ та 27 хворих на COVID-19. У реанімації перебуває одна людина.

Найбільше пацієнтів з ковідом у Миколаєві. Зокрема, кількість випадків збільшилася з 7 до 56 на тиждень, що у вісім разів більше, ніж раніше.

Фахівці закликають не зволікати з вакцинацією, адже вона захищає від тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. Щепитися варто навіть тим, хто вже перехворів, оскільки тривалість імунітету після перенесеного COVID-19 залишається невідомою.

Медики також радять дотримуватися базових правил профілактики: регулярно мити руки, уникати скупчень людей у закритих приміщеннях, носити маску, своєчасно звертатися по допомогу у разі появи симптомів та провітрювати оселю.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби.

Раніше повідомлялось, що в Україні за перші тижні серпня від ковіду померли 10 людей.