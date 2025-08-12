Новий штам коронавірусу поширився 7 регіонами України: що відомо

В Україні зафіксували новий вид COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

Новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби.

Про це розповів гендиректор ЦГЗ Олексій Даниленко в коментарі Hromadske.

Станом на липень в Україні підтвердили 38 випадків «Стратусу» у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях, а також у Києві. Фахівці не виключають, що вірус може поширитися й на інші регіони. Наразі з областей збирають зразки для аналізу.

У ЦГЗ пояснюють, що поява нових варіантів коронавірусу пов’язана з його постійною мутацією.

— Цей варіант («Стратус», — прим.) є одним із домінантних у всьому світі, тому Україна — не унікальна в цьому: ми маємо цей штам так само, як і інші країни, — пояснив Олексій Даниленко.

Чим «Стратус» відрізняється від інших штамів?

Як пояснюють у ЦГЗ, новий штам поєднує мутації кількох попередніх ліній, є так званим рекомбінантним субваріантом «Омікрону».

«Стратус» має підвищену здатність до поширення та до імунного уникнення. Але він не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина не відрізняється від «звичайного» COVID-19 та обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів.

— Дехто говорить про те, що може з’являтися осиплість голосу. Він може швидше поширюватися серед дітей та молоді. Але характеризується легкими та безсимптомними формами хвороби, і це якраз сприяє такому непомітному поширенню COVID. Воно дуже схоже на звичайне ГРВІ — клініка схожа, і можна сплутати. Але в будь-якому разі, коли з’являються симптоми, потрібно звертатися до сімейного лікаря. Тому що, на жаль, COVID або інші захворювання призводять до ускладнень, — зазначив Олексій Даниленко.

Як захиститися?

Звичайні правила: гігієна рук, дезінфекція поверхонь та найефективніший метод — вакцинація. У ЦГЗ запевняють, що наявна вакцина проти COVID-19 ефективна і проти «Стратусу».

Більшості людей достатньо зробити одне щеплення на рік за спрощеною схемою вакцинації. Більша кількість доз, ревакцинація через 6-12 місяців — передбачена для людей із ризиком тяжкого перебігу COVID-19, а саме:

дорослих і дітей з ослабленим імунітетом чи хронічними захворюваннями;

вагітних;

людей віком понад 60 років;

представників професійної групи ризику (вчителі, військові, лікарі).

Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною, щоб зробити щеплення, треба звернутися до сімейного лікаря.

Саме зниження рівня вакцинації гендиректор ЦГЗ пов’язує з тим, що вже другий рік поспіль в Україні відбувається підвищення рівнів захворюваності на COVID (хоча у 2023 році його віднесли до категорії сезонних захворювань).

Даниленко відзначає, що на поширення захворювання також впливають активні подорожі та міграція населення, недотримання заходів індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей та поруч із людьми, які мають симптоми ГРВІ.

Щойно у з’явилися симптоми захворювання, радять залишатися вдома і не наражати на ризик оточення.

Нагадаємо, що у травні у Миколаєві завершився епідемічний сезон. За цей період на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип і COVID-19 захворіло 52 874 людей, з них 31 740 — діти.