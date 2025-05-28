Понад 52 тисячі миколаївців перехворіли на ГРВІ, грип і COVID-19 протягом епідсезону

Весняний Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві завершився епідемічний сезон. За цей період на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип і COVID-19 захворіло 52 874 людей, з них 31 740 — діти.

Про це повідомили в Миколаївській міської раді.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком загальний рівень захворюваності знизився. Зокрема, кількість випадків COVID-19 серед населення зменшилася майже вдвічі.

З 30 вересня по 18 травня, COVID-19 підтвердили у 1613 дорослих і 132 дітей, решта людей звертались до медиків з застудами, грипом та іншими ГРВІ.

Загалом до лікарень госпіталізували 1570 осіб, серед яких 611 — діти. Стаціонарну допомогу у зв’язку з COVID-19 отримали 148 пацієнтів, у тому числі 38 дітей. Крім цього, зареєстрували три летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19 серед осіб віком понад 65 років. Усі вони не мали профілактичних щеплень.

Пік захворюваності в Миколаєві було зафіксовано у лютому 2025 року. У травні показники значно знизилися, а з початку квітня випадки COVID-19 у місті не реєструються. Наразі захворюваність на ГРВІ перебуває на рівні, нижчому за епідемічний поріг.

Нагадаємо, у лікарнях Миколаєва не вистачає 136 лікарів — місто шукає кардіологів, анестезіологів, педіатрів та інших спеціалістів.