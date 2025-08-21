Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні за перші тижні серпня від ковіду померли 10 людей

В Україні зафіксували новий вид COVID-19. Архівне фото «МикВісті»В Україні зафіксували новий вид COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

В Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19. Так, минулий тиждень зареєстрували понад 3,5 тисячі нових інфекцій — це утричі більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Зазначається, що за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу хвороби померли десятеро людей у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві.

Фахівці наголошують, що найнадійнішим захистом від коронавірусної інфекції залишається вакцинація. Щеплення можна зробити у найближчому медичному закладі. 

Реклама

Восени в Україну надійде партія вакцини проти коронавірусу для дітей від шести місяців. Загалом очікується близько п’ять тисяч доз препарату. 

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

— Восени ми очікуємо поставку вакцини для вакцинації дітей від шести місяців. Вона прибуде за підтримки ГАВІ. Близько 5000 доз буде доставлено та розподілено по регіонах, — зазначив Ігор Кузін.

Паралельно МОЗ готується до надходження партії вакцин проти грипу, щонайменше 20 тисяч доз, які традиційно розподілять у вересні. Насамперед їх спрямують для щеплення вагітних жінок та медичних працівників.

Раніше повідомлялось, що новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби.

