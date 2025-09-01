На Миколаївщині зростає кількість хворих на грип та ковід: за тиждень 1,7 тисячі нових випадків

У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

Впродовж останніх трьох тижнів у Миколаївській області зросла захворюваність на грип та COVID-19. За минулий тиждень захворіло 1746 людей, зокрема 267 — на ковід.

Це на 16,8% перевищує показники попереднього тижня, повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед усіх захворілих: 757 — дітей, 989 — дорослих.

У Миколаєві захворюваність на ковід порівняно з попереднім тижнем зросла майже у три рази: з 56 випадків до 160 на тиждень.

Однак показники захворюваності по Миколаївській області все ж нижче епідемічного порогу на 66,9%, додали обласному центрі профілактики хвороб.

Загалом до лікарень госпіталізували 111 хворих, проте жодного — до реанімації та інтенсивної терапії. Летальних випадків не зареєстровано.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу XFG «Стратус» зафіксували вже в семи областях та Києві. За словами фахівців, він швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу хвороби. В перші тижні серпня від ковіду померли 10 людей в Україні.