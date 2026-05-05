Вакцинація від ВПЛ та скринінг: Австралія може викорінити рак шийки матки

Професор Ян Фрейзер, який розробив вакцину від ВПЛ. Фото: BBC

Австралія наблизилася до викорінення раку шийки матки. Експерти повідомляють, що такого показника можуть досягти у країні до 2035 року.

Про це пишуть «Букви» з посиланням на ВВС.

Прогресу досягли завдяки комплексній стратегії. Вона поєднує масову вакцинацію проти вірусу папіломи людини (HPV), який є головною причиною розвитку раку шийки матки, та регулярний скринінг.

«Австралія першою у світі запровадила національну програму вакцинації проти HPV ще у 2007 році, а згодом розширила її і на хлопців. Паралельно країна перейшла на сучасні методи діагностики — тестування на HPV замість традиційного ПАП-тесту, що проводиться раз на п’ять років і має вищу точність», — йдеться у повідомленні.

Також видання зазначило, що за останні десятиліття рівень захворюваності та смертності від раку шийки матки скоротився приблизно вдвічі. Зокрема, серед жінок до 25 років нові випадки хвороби фактично не фіксуються: показник становить близько 6,3 випадка на 100 тисяч жінок та іде на спад.

«Водночас експерти наголошують, що для остаточного досягнення мети необхідно зберегти високі темпи вакцинації та покращити доступ до медичних послуг для вразливих груп населення, зокрема корінних громад. Серед корінного населення Австралії — аборигенів і жителів островів Торресової протоки — рівень захворюваності вдвічі вищий, а смертність більш ніж утричі перевищує середні показники. За оцінками дослідників, у цих громадах ліквідація хвороби може відбутися приблизно на 12 років пізніше за загальнонаціональний термін», — повідомило видання.

Нагадаємо, що від початку 2026 року в Миколаєві триває кампанія з безкоштовної вакцинації дівчаток від вірусу папіломи людини (ВПЛ). За перший квартал року захист уже отримали 1 100 дівчат.