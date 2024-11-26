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«Новий рівень у лікуванні раку»: В Одеському онкоцентрі встановлюють лінійний прискорювач

Лінійний прискорювач, фото з телеграм-каналу Олега КіпераЛінійний прискорювач, фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

В Одеському протипухлинному центрі завершується монтаж лінійного прискорювача – апарату, який дозволить лікувати онкологічні захворювання.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, апарат встановили при підтримці Міністерства охорони здоров'я України та Одеської ОВА.

«Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр напередодні вперше за 30 років отримав новий лінійний прискорювач Elekta Harmony для боротьби з онкологічними захворюваннями. Після запуску апарату це надасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні раку в пацієнтів не тільки з Одещини, а й сусідніх регіонів», – повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, 21 листопада, після ремонту відкрили реабілітаційне відділення на базі КНП «Миколаївської обласної клінічної лікарні» Миколаївської обласної ради. Тут зробили сучасне відновлення, облаштували кабінети та палати спеціальними меблями й обладнанням для реабілітації пацієнтів.

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