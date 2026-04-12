 У Миколаєві понад тисячу дівчат безкоштовно щепили від вірусу папіломи

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 5.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 5.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві триває безкоштовна вакцинація дівчат від ВПЛ: щеплено вже 1100 дітей

Від початку 2026 року в Миколаєві триває кампанія з безкоштовної вакцинації дівчаток від вірусу папіломи людини (ВПЛ). За перший квартал року захист уже отримали 1 100 дівчат.

Про це під час прямого ефіру у Facebook розповіла очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Вона наголосила, що саме ВПЛ є причиною 90% випадків раку шийки матки, який займає лідуючі позиції серед причин смертності жінок в Україні. Вакцинація є найбільш ефективною до початку статевого життя, тому медики радять робити щеплення у підлітковому віці.

— Якщо дитині ось-ось має виповнитися 13 років, будь ласка, не зволікайте. Зверніться до сімейного лікаря. Вакцина абсолютно безкоштовна і гарантована державою, — підкреслила Ірина Шамрай.

Зараз препарат є в наявності. Для запису на щеплення необхідно звернутися до амбулаторії за місцем реєстрації або до лікаря, з яким підписано декларацію.

Нагадаємо, що за минулий рік на Миколаївщині зробили 155 989 щеплень. А з цього року є нововведення — обов'язкова вакцинація від вірусу папіломи людини для дівчат.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

