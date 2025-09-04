Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів. Фото: Департамент охорони здоров'я МВС України

У 2025 році в Україні значно зросла захворюваність на кір — майже в 10 разів порівняно з минулим роком.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

— Зараз на слуху захворювання на кір. Це теж небезпечне вірусне інфекційне захворювання. На жаль, ми цього року маємо зростання захворюваності практично в 10 разів у порівнянні з минулим роком, — зазначив Олексій Даниленко.

За його словами, подібна тенденція спостерігається і в сусідніх країнах. Однією з причин зростання є завезені випадки захворювання через міграцію населення та високу контагіозність вірусу.

Очільник Центру громадського здоров’я нагадав, що кір є вакцинокерованою інфекцією. В Україні охоплення вакцинацією проти кору становить 90–91%, проте залишаються невакциновані групи населення, серед яких і фіксуються випадки захворювання.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині зростає кількість хворих на грип та ковід: за тиждень 1,7 тисячі нових випадків.