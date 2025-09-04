Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів

Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів. Фото: Департамент охорони здоров'я МВС УкраїниЗахворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів. Фото: Департамент охорони здоров'я МВС України

У 2025 році в Україні значно зросла захворюваність на кір — майже в 10 разів порівняно з минулим роком.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

— Зараз на слуху захворювання на кір. Це теж небезпечне вірусне інфекційне захворювання. На жаль, ми цього року маємо зростання захворюваності практично в 10 разів у порівнянні з минулим роком, — зазначив Олексій Даниленко.

За його словами, подібна тенденція спостерігається і в сусідніх країнах. Однією з причин зростання є завезені випадки захворювання через міграцію населення та високу контагіозність вірусу.

Очільник Центру громадського здоров’я нагадав, що кір є вакцинокерованою інфекцією. В Україні охоплення вакцинацією проти кору становить 90–91%, проте залишаються невакциновані групи населення, серед яких і фіксуються випадки захворювання.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині зростає кількість хворих на грип та ковід: за тиждень 1,7 тисячі нових випадків.

Миколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями
Аліна Квітко
На Миколаївщині зростає кількість хворих на грип та ковід: за тиждень 1,7 тисячі нових випадків
Юлія Бойченко
У Миколаївській області за серпень зафіксували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції
Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко
У Миколаївській області за серпень зафіксували 32 нові випадки ВІЛ-інфекції
Аліса Мелік-Адамян
На Миколаївщині зростає кількість хворих на грип та ковід: за тиждень 1,7 тисячі нових випадків
Юлія Бойченко
Миколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями
Аліна Квітко

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

8 годин тому

Куди піти цього тижня у Миколаєві: головні події та заходи

