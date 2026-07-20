У пологових будинках Миколаївщини за тиждень народилося 74 дитини

За тиждень на Миколаївщині народилося 74 дитини. Ілюстративне фото: iStock

У пологових будинках Миколаївської області з 13 по 19 липня з’явилися на світ 74 дитини.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я, за цей період народилися 30 дівчаток та 44 хлопчики.

Зазначається, що з найменшою вагою, 1900 грамів, народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Окремо в міськраді поінформували, що з 10 по 17 липня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 34 немовлят: 14 дівчаток та 20 хлопчиків.

Раніше повідомлялося, що 30 дітей із Миколаївської області вирушили на відпочинок до Львівської області. Це діти українських військовослужбовців, які нині захищають країну, проходять лікування після поранень, були звільнені з полону або чиї рідні вважаються зниклими безвісти.