 У пологових будинках Миколаївщини за тиждень народилося 74 дитини

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Головна Новини Суспільство 13:01, 20 липня, 2026

У пологових будинках Миколаївщини за тиждень народилося 74 дитини

За тиждень на Миколаївщині народилося 74 дитини. Ілюстративне фото: iStockЗа тиждень на Миколаївщині народилося 74 дитини. Ілюстративне фото: iStock

У пологових будинках Миколаївської області з 13 по 19 липня з’явилися на світ 74 дитини.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я, за цей період народилися 30 дівчаток та 44 хлопчики.

Зазначається, що з найменшою вагою, 1900 грамів, народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Окремо в міськраді поінформували, що з 10 по 17 липня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 34 немовлят: 14 дівчаток та 20 хлопчиків.

Раніше повідомлялося, що 30 дітей із Миколаївської області вирушили на відпочинок до Львівської області. Це діти українських військовослужбовців, які нині захищають країну, проходять лікування після поранень, були звільнені з полону або чиї рідні вважаються зниклими безвісти.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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