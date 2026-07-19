 30 дітей із Миколаївщини вирушили на відпочинок до Львівської області

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Головна Новини Суспільство 16:00, 19 липня, 2026

30 дітей із Миколаївщини вирушили на відпочинок до Львівської області

Фото: Миколаївська ОВАДітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВА

30 дітей із Миколаївської області вирушили на відпочинок до Львівської області. Це діти українських військовослужбовців, які нині захищають країну, проходять лікування після поранень, були звільнені з полону або чиї рідні вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

— Це діти наших Захисників і Захисниць — тих, хто сьогодні боронить Україну, проходить лікування після поранень, був звільнений із полону або чиї рідні вважаються безвісти зниклими. Проводжаючи їх, найбільше хотілося бачити усмішки. Адже дитинство не повинно залежати від війни. Кілька днів у новому місці, знайомство зі Львівщиною, цікаві екскурсії, нові друзі та спілкування допоможе дітям хоча б ненадовго змінити звичну тривожну реальність, — написав він.

Очільник області додав, що підтримка родин українських військових залишається одним із пріоритетів роботи обласної влади.

— Для мене підтримка родин наших військовослужбовців — це один із пріоритетів роботи. Ми маємо бути поруч із тими, чиї рідні сьогодні захищають Україну, — зазначив Георгій Решетілов.

Дітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВАДітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВА
Дітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВАДітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВА
Дітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВАДітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВА
Дітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВАДітей військових із Миколаївщини відправили на оздоровлення до Львівщини. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, на Херсонщині 228 дітей, яких повернули з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій, отримають одноразову грошову допомогу з обласного бюджету. Кожній дитині виплатять по 30 тисяч гривень.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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