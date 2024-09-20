На Миколаївщині захворюваність на грип за тиждень зросла на 20%

У Миколаєві фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині за минулий тиждень на 20% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності на COVID-19 не змінилась.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

З 9 по 15 вересня 2024 року, на Миколаївщині зафіксовано 3255 випадків захворювань на грип та ГРВІ, з яких 734 — на COVID-19.

«Загальний рівень захворюваності на 20% вище за показник минулого тижня Захворювання на COVID-19 на рівні минулого тижня. З-поміж нових випадків COVID-19 частка дітей становить 22,5%. Найбільше хворих зареєстровано серед дорослих у вікових групах 30-64 роки та старші за 65 років», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за останні чотири тижні в області зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19.

В Україну знову повернувся COVID-19?

З початку серпня Україна, як і більшість країн світу, зіткнулась з різким збільшенням захворюваності на COVID-19. Нову хвилю очікували восени, але почалася вона раніше.

13 серпня Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

19 серпня під час брифінгу щодо підготовки Миколаївської області до можливих епідеміологічних спалахів президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

На Миколаївщині за три тижні, з 13 серпня по 2 вересня, зареєстровано 969 випадків захворювання на коронавірус, 107 осіб госпіталізовано, серед них 1 летальний випадок.

Станом на 6 вересня кількість хворих по Миколаєву складає 1140 випадків, дві літні жінки померли. Зріст захворювання на COVID-19 зафіксували і в Первомайську. За тиждень захворіло 48 людей.

Нагадаємо, що станом на 10 вересня майже три тисячі жителів Миколаївської області захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19. У регіоні вже зафіксовано 7 смертельних випадків.