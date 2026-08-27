 Депутати Миколаївської міськради не підтримали зміни до програми ЖКГ, які передбачали фінансування утилізації батарейок

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Головна Новини Самоврядування 13:10, 27 серпня, 2026

Депутати Миколаївської міськради не підтримали зміни до програми ЖКГ, які передбачали фінансування утилізації батарейок

Миколаївська міська рада. Ілюстраційне фото: МикВістіМиколаївська міська рада. Ілюстраційне фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради не підтримали проєкт рішення про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2025–2029 роки. Зміни передбачали фінансування утилізації використаних батарейок та розширення можливостей майданчика для переробки відходів від руйнувань.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради у четвер, 27 серпня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, зміни до програми мають технічний характер та стосуються, зокрема, утилізації батарейок на території Миколаївської міської територіальної громади.

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— На сьогоднішній день захід такий у нас є в наявності, але сума грошових коштів не передбачена на 2026–2027 роки. У зв'язку з тим, що накопичилася певна кількість батарейок, які нам потрібно утилізувати, ми передбачаємо суму у вигляді 25–30 тисяч гривень на 2026–2027 роки. Що стосується другої пропозиції, то це питання пов'язане зі зміною формулювання нашого заходу, пов'язаного з функціонуванням майданчика з переробки відходів від руйнувань, — зазначив Ігор Набатов.

Він додав, що місто отримало погодження від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на можливість переробки не лише відходів від руйнувань, а й будівельних відходів.

— Відповідні зміни ми вже внесли до рішень виконкому, але для того, щоб мати можливість повноцінно фінансувати наше підприємство з питань саме збору та утилізації будівельних відходів — як правило, це бетонні конструкції, які знаходяться на території міста, — є необхідність внести зміни в такій редакції. Це не потребує додаткового фінансування. Мова йде про технічну правку, — пояснив Ігор Набатов.

Скриншот з трансляціїЗаступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов. Скриншот з трансляції

Під час голосування міський голова Олександр Сєнкевич звернув увагу на те, що зміни передбачають фінансування утилізації батарейок.

— Хто проти утилізації батарейок у нас? Програму, крім того, без грошей, просто на утилізацію 30–40 тисяч гривень на 2026–2027 роки. Ну добре, потім подивимося. Бачу два... 33 депутати, 34 проголосувало. Хто ж у нас проти утилізації батарейок? Зараз посміємося всі разом, — сказав Олександр Сєнкевич.

За рішення проголосували 26 депутатів, дев’ять утрималися, проти не голосував ніхто. Загалом участь у голосуванні взяли 35 депутатів. Рішення не прийнято.

Після голосування депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» пояснив, що утримався не через питання утилізації батарейок, а через загальний обсяг програми.

— Я не проти батарейок, але я проти того, щоб нереалістичні програми приймати. Нагадую, що програма передбачає витрати з місцевого бюджету 66 мільярдів гривень. На цей рік — більше 10 мільярдів. Я не отримав зрозумілої відповіді минулого разу, тому я утримався, — пояснив Андрій Янтар.

Що передбачали зміни

Проєкт змін до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства депутати попередньо розглянули на засіданні профільної комісії 25 серпня.

Тоді Ігор Набатов пояснив, що місто планує передбачити фінансування утилізації використаних батарейок, які мешканці здають у спеціальні пункти збору. Також пропонували змінити формулювання щодо майданчика для переробки відходів від руйнувань, щоб його можна було використовувати для переробки будівельних відходів, зокрема бетонних конструкцій.

Окрім цього, до програми планували додати пункт про виготовлення документації із землеустрою для земельних ділянок під будівництво житлових будинків.

Загальний обсяг фінансування програми на 2025–2029 роки планували визначити на рівні 66,3 мільярда гривень. Члени профільної комісії підтримали проєкт рішення: п’ятеро депутатів проголосували «за», один утримався.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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