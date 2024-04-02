Мер Вознесенська Євгеній Величко, скриншот з відео «НикВести»

Мер Вознесенська Євгеній Величко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За цей рік він отримав 515 тисяч гривень заробітної плати.

Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Дружина Ганна з 2018 року має у власності 25% квартири у Вознесенську, загальною площею 66 метрів квадратних. Євгеній Величко з 2016 року володіє земельною ділянкою у селі Акмечетські Ставки Вознесенського району, площею 20 тисяч метрів квадратних. У його власності з 2017 року також квартира у Вознесенську, площею 56,8 метра квадратних. Євгеній Величко разом з родиною проживають у житловому будинку у Вознесенську, площею 137,7 метра квадратних, який знаходиться у власності Алли Величко.

Євгеній Величко також є власником п'яти вантажних автомобілів 1999-2014 років випуску, а також двох легкових автівок: VOLKSWAGEN PASSAT CC 2010 року випуску та FIAT DOBLO 2012 року випуску. Його дружина є власницею автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 року випуску, яку вона придбала у 2020 році за 1,1 мільйона гривень.

У 2023 році Євгеній Величко отримав 515 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови Вознесенська, у середньому це 42,9 тисячі гривень. А дружина Ганна – 10,3 тисячі гривень соціальних виплат. Мер Вознесенська також продав рухоме майно за 67,7 тисячі гривень.

Разом з дружиною Євгеній Величко зберігає 78,2 тисячі доларів готівки. Також він зберігає готівкою 267,7 тисячі гривень та 7 тисяч євро.

Декларації 2023 рік

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокерма, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.