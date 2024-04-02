Мер Вознесенська Євгеній Величко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За цей рік він отримав 515 тисяч гривень заробітної плати.
Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».
Дружина Ганна з 2018 року має у власності 25% квартири у Вознесенську, загальною площею 66 метрів квадратних. Євгеній Величко з 2016 року володіє земельною ділянкою у селі Акмечетські Ставки Вознесенського району, площею 20 тисяч метрів квадратних. У його власності з 2017 року також квартира у Вознесенську, площею 56,8 метра квадратних. Євгеній Величко разом з родиною проживають у житловому будинку у Вознесенську, площею 137,7 метра квадратних, який знаходиться у власності Алли Величко.
Євгеній Величко також є власником п'яти вантажних автомобілів 1999-2014 років випуску, а також двох легкових автівок: VOLKSWAGEN PASSAT CC 2010 року випуску та FIAT DOBLO 2012 року випуску. Його дружина є власницею автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 року випуску, яку вона придбала у 2020 році за 1,1 мільйона гривень.
У 2023 році Євгеній Величко отримав 515 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови Вознесенська, у середньому це 42,9 тисячі гривень. А дружина Ганна – 10,3 тисячі гривень соціальних виплат. Мер Вознесенська також продав рухоме майно за 67,7 тисячі гривень.
Разом з дружиною Євгеній Величко зберігає 78,2 тисячі доларів готівки. Також він зберігає готівкою 267,7 тисячі гривень та 7 тисяч євро.
Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.
Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.
Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокерма, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.
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Мер Вознесенська Євгеній Величко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За цей рік він отримав 515 тисяч гривень заробітної плати.
Про це свідчать дані, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».
Дружина Ганна з 2018 року має у власності 25% квартири у Вознесенську, загальною площею 66 метрів квадратних. Євгеній Величко з 2016 року володіє земельною ділянкою у селі Акмечетські Ставки Вознесенського району, площею 20 тисяч метрів квадратних. У його власності з 2017 року також квартира у Вознесенську, площею 56,8 метра квадратних. Євгеній Величко разом з родиною проживають у житловому будинку у Вознесенську, площею 137,7 метра квадратних, який знаходиться у власності Алли Величко.
Євгеній Величко також є власником п'яти вантажних автомобілів 1999-2014 років випуску, а також двох легкових автівок: VOLKSWAGEN PASSAT CC 2010 року випуску та FIAT DOBLO 2012 року випуску. Його дружина є власницею автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 року випуску, яку вона придбала у 2020 році за 1,1 мільйона гривень.
У 2023 році Євгеній Величко отримав 515 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови Вознесенська, у середньому це 42,9 тисячі гривень. А дружина Ганна – 10,3 тисячі гривень соціальних виплат. Мер Вознесенська також продав рухоме майно за 67,7 тисячі гривень.
Разом з дружиною Євгеній Величко зберігає 78,2 тисячі доларів готівки. Також він зберігає готівкою 267,7 тисячі гривень та 7 тисяч євро.
Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.
Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.
Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокерма, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.