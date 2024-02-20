Засоби РЕБ для української бронетехніки, ілюстративне фото

Миколаївські захисники потребують засоби радіоелектронної боротьби для роботи на Херсонському напрямку. Сума збору — 1,3 мільйона гривень.

Збір опублікував миколаївський військовий Дмитро Булаш.

Засоби РЕБ потрібні для пошуку та знешкодження FPV-дронів, які активно застосовують російські військові на Херсонському напрямку, пояснив він.

«Ситуація критична. Терміново потрібні засоби РЕБ для виконання бойових задач. Противник застосовує зараз дуже багато FPV-дронів, потрібно глушити русню. Це допоможе зберегти не одне життя наших захисників, зупинити ворога та наблизити нас до перемоги», — повідомив Дмитро Булаш.

Ціль збору — 1,3 мільйона гривень. Задонатити можна на будь-яку з двох банок: банка 1 та банка 2.

Також кошти можна надіслати на карту банки: 5375 4112 1377 7811.

«Важлива будь-яка сума. Прошу максимально розповсюдити та підтримати збір. Це дуже терміново», — додав Дмитро Булаш.

Нагадаємо, на Південному напрямку впродовж 27 січня 2024 року доби зафіксовано надзвичайну активність ворожих безпілотників — росіяни застосували понад 70 FPV-дронів.