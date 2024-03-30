У Миколаївській області в січні 2024 рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найбільше зростання (84,6%) продемонструвала Дніпропетровська область. Миколаївська — на другому місці. Середній показник по країні — 8,2%.
Миколаївська область у січні експортувала товарів і послуг на 101 мільйон 396 тисяч 400 доларів. Це 3% від загальноукраїнського обсягу. Регіон у січні імпортував на 38,1 мільйона доларів. Таким чином позитивне сальдо становило понад 63 мільйона.
Найменші об'єми експорту показали Луганська, Донецька та Херсонська області, території яких частково окуповані та знаходяться в епіцентрі бойових дій.
Нагадаємо, за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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У Миколаївській області в січні 2024 рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Найбільше зростання (84,6%) продемонструвала Дніпропетровська область. Миколаївська — на другому місці. Середній показник по країні — 8,2%.
Миколаївська область у січні експортувала товарів і послуг на 101 мільйон 396 тисяч 400 доларів. Це 3% від загальноукраїнського обсягу. Регіон у січні імпортував на 38,1 мільйона доларів. Таким чином позитивне сальдо становило понад 63 мільйона.
Найменші об'єми експорту показали Луганська, Донецька та Херсонська області, території яких частково окуповані та знаходяться в епіцентрі бойових дій.
Нагадаємо, за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.