Миколаївщина опинилися серед областей, які на початку року показали найбільше зростання експорту. Архівне фото «НикВести»

У Миколаївській області в січні 2024 рівень експорту зріс на 76,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільше зростання (84,6%) продемонструвала Дніпропетровська область. Миколаївська — на другому місці. Середній показник по країні — 8,2%.

Миколаївська область у січні експортувала товарів і послуг на 101 мільйон 396 тисяч 400 доларів. Це 3% від загальноукраїнського обсягу. Регіон у січні імпортував на 38,1 мільйона доларів. Таким чином позитивне сальдо становило понад 63 мільйона.

Найменші об'єми експорту показали Луганська, Донецька та Херсонська області, території яких частково окуповані та знаходяться в епіцентрі бойових дій.

Нагадаємо, за 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйон доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.