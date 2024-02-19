Експорт зернових з Миколаївщини у 2023 році впав майже на 25%. Архівне фото «НикВести»

У 2023 році експорт товарів з Миколаївської області знизився на 39% у порівнянні з 2022 роком.

Про це свідчать дані Головного управління статистики в Миколаївській області.

Зокрема експорт зернових впав на 24,4%, олій та жирів — на 54,9%, насіння та плодів олійних рослин — на 41,8%

Всього протягом 2023 року було експортовано товарів на 1 мільярд 700 тисяч доларів.

Імпорт у 2023 році також знизився, на 25,8%. Зокрема значно скоротився ввіз палива, нафти та нафтопродуктів — майже на 65%. Проте навпаки виріс імпорт добрив —у два рази.

У 2023 році Миколаївська область імпортувала товарів на 544 мільйона доларів.

Експорт з Миколаївської області впав на 39% у 2023 році. Інфографіка ГУ статистики в Миколаївській області

Зовнішньоторговельні операції минулоріч проводилися з партнерами із 117 країн світу.

Нагадаємо, у Чехії хочуть ввести депозити для імпорту із України. В країні хочуть ввести систему, за якою українські імпортери будуть сплачувати мито, однак гроші повертатимуть, якщо зерно буде відправлене з ЄС на ринки третіх країн.