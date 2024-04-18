Енергосистема України. Фото з відкритих джерел.

Зранку 18 квітня, українська енергосистема залучила екстрену допомогу від операторів системи передачі Румунії, Польщі та Словаччини.

Про це повідомляє Міністерства енергетики України.

Так, у вечірні пікові години 17 квітня відбулося екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії.

Станом на сьогоднішній ранок, екстрена допомога від цих країн досі залучається.Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання.

«Залучення аварійної допомоги від країн-сусідів — стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі екстреної потреби в електроенергії. Україна, як і наші партнери, у разі потреби та за можливості також надає аварійну допомогу», — пояснили в прес-службі

Станом на ранок обмеження для споживачів (окрім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються. Окрім того, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 9600 МВт·год. Експорту не передбачається.

«Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі ворожими атаками, а також різке зниження температури та відповідно збільшення навантаження на енергосистему, важливим є розумне споживання електроенергії. Просимо споживачів, як побутових, так і промислових, зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00)», — звернулися у повідомленні.

Нагадаємо, під час ракетного удару 22 березня російські війська зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області. Це була одна з найбільших ТЕС на Харківщині.