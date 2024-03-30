Зміївська теплоелектростанція до обстрілу. Фото з відкритих джерел.

Під час масштабного ракетного удару 22 березня російські війська зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області.

Про це повідомляє «Центренерго».

За даними компанії, це була одна з найбільших ТЕС на Харківщині.

«Ступінь руйнації різний — від повного до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, і щось прогнозувати щодо часу ремонтів немає», — зазначається в повідомленні.

В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на ТЕС запевнив, що станцію відновлять за рахунок донорського фонду підтримки енергетики.

«Фонд працює. Тому всі готові допомагати», — сказав Герман Галущенко.

Масштабний ракетний обстріл України 22 березня

У ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Обстрілів зазнав і обʼєкт енергетичної інфраструктури на Миколаївщині.

Під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕС. Він згорів.

Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Раніше повідомлялося, що міжнародні партнери можуть допомогти «Укргідроенерго» у відновленні Дніпровської гідроелектростанції.

Внаслідок пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регуляційних потужностей Укргідроенерго. Наразі тривають оцінки збитків.