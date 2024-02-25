Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може допомогти у експорті агропродукції через порти Миколаєва.

Про це він сказав на пресконференції 25 лютого, пишуть «НикВести».

— Ми за розширення коридорів, але не шукаємо альтернативу тому, що зараз працює. Ердоган може допомогти з Миколаєвом, ми розмовляли, щоб відкрити море. Туреччина обговорювала з генсеком ООН можливості вільного мореплавства у Чорному морі. Ми готові до такої розмови, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Путін мав приїхати до Туреччини. Там заявили, що президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.

В свою чергу, в ЄС нагадали Анкарі про Римський статут та про зобов’язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Володимира Путіна.

Пізніше візит Володимира Путіна до Туреччини перенесли на пізніший термін.