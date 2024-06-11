Урсула фон де Ляєн. Фото «НикВести».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС у відновленні постраждалої енергосистеми України.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн розповіла під час виступу на конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, пишуть «НикВести».

За її словами ЄС «мобілізує фінансову силу, щоб допомогти Україні вистояти та відновитися».

«Це включає постійну матеріальну підтримку з огляду на систематичні атаки Росії на українську енергосистему. Наразі ми зібрали близько 500 мільйонів євро на невідкладний ремонт та відновлення. Ми будемо вкладати і далі в генерацію струму та енергії», — сказала Урсула фон де Ляєн.

Крім цього, ЄС надасть тисячу генераторів для термінового виробництва електроенергії та тисячу сонячних панелей. За словами голови Єврокомісії, панелі «вже скоро прибудуть».

Урсула фон де Ляєн також додала, що ЄС ставить на меті допомогти децентралізувати енергосистему України і підвищити її стійкість.

Нагадаємо, що разом з цим на конференції Урсула фон де Ляєн заявила, що перші €1,5 млрд траншу від заморожених активів РФ надійде Україні в липні.