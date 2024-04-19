В Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.

Про це повідомляють в компанії Quantum-Systems GmbH.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.

«Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни», — відзначають в анонсі.

Наголошується, що наразі компанія Quantum Systems виробляє продукцію подвійного призначення для цивільного і державного сектору, в якій зайнято близько 250 співробітників.

Виробниче підприємство в Україні — це четвертий завод компанії із семи, розташованих по всьому світу.

Нагадаємо, що Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад три тисячі кілометрів та долітати до російського Сибіру.