Україна розробила нові супердрони з дальністю 3000 км / Фото: 22 окрема механізована бригада

Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад три тисячі кілометрів та долітати до російського Сибіру.

Було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад тисячу кілометрів, інформує The Economist.

Однак наразі є компанії в які інвестовали сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати і вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів — вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні.

«Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини фірм», — пише видання.

Нагадаємо, начальник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ. За його словами, військова розвідка має план, спрямований на зменшення військового потенціалу РФ.