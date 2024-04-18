Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов / Фото з відкритих джерел

Російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.

Про це начальник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The Washington Post.

Він розповів, що військова розвідка має план, спрямований на зменшення військового потенціалу РФ.

— Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість, критичні військові обʼєкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти», — сказав Кирило Буданов.

Він пояснив, що планується більше транскордонних атак російських добровольців всередині Росії за підтримки ГУР, а також більше атак з безпілотників.

Мета цих дій — показати, що російський диктатор Путін не може «захистити населення від проникнення війни в Росію».

— Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. Але люди починають нервувати, коли якийсь обʼєкт (атакують) біля їхнього будинку, — зазначив Кирило Буданов.

Очільник ГУР зауважив, що під час атак дронів на російські міста більшу частину шкоди та руйнувань завдають не самі безпілотники, а зенітні ракети С-300, якими росіяни намагаються їх збити.

На уточнююче запитання, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов відповів: «Я сподіваюся на це».

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав ситуацію на фронті «складною, але контрольованою». За його словами, до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій.