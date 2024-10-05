Помер колишній суддя Апеляційного суду Миколаївської області Анатолій Чернявський
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- Аліна Квітко
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10:28, 05 жовтня, 2024
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У пʼятницю, 4 жовтня 2024 року помер колишній суддя Апеляційного суду Миколаївської області Анатолій Чернявський.
Про це повідомили на сторінці суду у Facebook.
Анатолій Чернявський народився 2 листопада 1956 року в місті Тальне Черкаської області. Він навчався в Харківському юридичному інституті. Професійну діяльність розпочав у Миколаєві як слідчий Центрального РВВС.
У 1991 році став суддею місцевого суду Ленінського району Миколаєва, а з 1992 року обіймав посаду заступника голови цього суду. З 1993 по 2001 рік працював суддею Миколаївського обласного суду, а з 2001 року — суддею Апеляційного суду Миколаївської області до відставки у 2016 році.
— Анатолій Станіславович помер на 68-му році життя. У цей скорботний день поділяємо гіркий біль важкої, непоправної втрати і щиро співчуваємо родині, друзям та близьким. Світла пам’ять про померлого назавжди залишиться в наших серцях, буде жити у його вчинках, спогадах рідних, колег, друзів…, – сказано в повідомлені.
Нагадаємо, що у 2017 році помер суддя Апеляційного суду Миколаївської області у відставці Михайло Леонідович Пустовар.
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