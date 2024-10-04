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Учні початкових класів харчуватимуться безкоштовно з жовтня

Харчування в школах / Фото «Зміст»Харчування в школах / Фото «Зміст»

З жовтня уряд України забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням всіх учнів початкових класів.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

З бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів

Кабінет Міністрів України затвердив механізм розподілу коштів субвенції, що забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Основні положення субвенції:

  • Учні 1–4 класів отримають якісне гаряче харчування.
  • У школах має бути організовано очне або змішане (очне + дистанційне) навчання.
  • Громади можуть використати державні кошти на придбання продуктів харчування або оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.
  • Вартість гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
  • Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Нагадаємо, що 8 серпня Управління освіти Миколаївської оголосило тенден на харчування у навчальних закладах міста до кінця 2024 року.

Пізніше управління освіти Миколаївської міської ради скоротило витрати на харчування дітей в школах та дитсадках. Наразі скасовано тендер з організації харчування в навчальних закладах міста вартістю 82,9 мільйона гривень та оголошено новий.  30 серпня управління уклало договір  з Комунальним виробничим підприємством по організації харчування.

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