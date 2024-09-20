Військовим та держслужбовцям України обмежили користування Telegram на роботі

Засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Фото: Facebook

В Україні вирішили обмежити використання месенджера Telegram у державних установах, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Відтепер працівникам цих сфер заборонено встановлювати та використовувати Telegram на робочих пристроях.

Таке рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов на засіданні центру повідомив про доступ російських спецслужб до особистого листування користувачів Telegram, включаючи видалені повідомлення та персональні дані.

«Це питання національної безпеки, а не свободи слова», — зазначив Кирило Буданов.

Працівники СБУ та Генштабу додали, що ворог часто використовує Telegram для кібератак, фішингу, розповсюдження шкідливого ПЗ, встановлення геолокації користувачів та корегування ракетних ударів.

«З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Також додається, що виняток для заборони користування буде лише для тих осіб, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.

Раніше Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».