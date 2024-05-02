Первомайськ з висоти пташиного польоту

У Первомайській міській раді депутати вирішили запропонувати Верховній Раді перейменувати місто на Богославськ або залишити нинішню назву.

Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 29 квітня, на позачерговому засіданні сесії, пишуть «НикВести».

Голова громади Олег Демченко повідомив, що Інститут національної пам'яті надав роз'яснення щодо назв Ольвія, Ольвіополь, Орлик, Первомайськ, які не можуть бути використані як назви для міста. Тому згідно опитувань та пропозицій від депутатів, наступна назва – це Богославськ, яка зайняла третє місто під час суспільного голосування.

— Але я хочу зазначити, що при обговоренні залишити назву Первомайськ, ми, можливо, не надали повної обґрунтованої інформації щодо назви Первомайськ, яка не несе в собі ідеологічне щось з Росією і має досить історичну назву нашого міста. На нас дивляться наші виборці і ті люди, які на сьогоднішній день мали свою думку, які вигадували, може, це невелика кількість, яку прийняли в обговоренні, але це думка нашого населення і ми повинні це вважати, – сказав Олег Демченко.

Народний депутат Михайло Соколов представник профільного комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування у Верховній Раді повідомив, що оскільки законопроєкт про перейменування заблокували, депутати міськради можуть ще подати на погодження комітету нові назви для перейменування. Оскільки, раніше запропоновані назви міста — Ольвіополь і Первомайськ — підпадають під дію закону, що забороняє російську імперську політику в Україні.

— В четвер було прийнято рішення не виносити на голосування пакет по Миколаївській області. В нас багато сіл, міст перейменовується в області, бо вони не відповідають законодавству, прийнятому в березні 2023 року після повномасштабної воєнної агресії РФ проти України. Наприклад, саме назва Первомайськ, на жаль, не може така назва зберігається, оскільки не відповідає цьому законодавству. А також Ольвіополь теж не відповідає законодавству, бо вона носить імперські натхнення, традиції За ці півроку ухвалили перейменування близько 90% рад, але, на жаль, Первомайська міськрада ще не прийшла до тої назви, яка може бути надана згідно законодавства, – сказав він.

Постійна комісія з питань перейменування об'єктів топоніміки при виконавчому комітеті Первомайської міської ради дійшла висновку, що назва Богославськ найкраще відображає історичні, соціокультурні та адміністративні зв'язки міста.

— Досвід щодо пошуку та затвердження у 1919 році, єдиною назвою для трьох історичних адміністративних поселень міста Ольвіополя, містечка Богополь, села Голти, які ухвалив рішення об'єднатися в одне нове місто. Тому з метою уникнути при перейменуванні міста Первомайська нового конфлікту інтересів, мешканців трьох його історичних районів – Ольвіополя, Голти та Богополя, постійна комісія з питань перейменування об'єктів топоніміки при виконавчому комітеті Первомайської міської ради у процесі своєї роботи прийняла рішення не розглядати історичні назви кожного з трьох поселень як можливий варіант нової назви міста Первомайськ. Керуючись і виходячи з цього, на початку листопада 2023 року було прийнято рішення винести на сесію міської ради як один із варіантів нової назви міста, яка реально об'єднує всі три історичні поселення — Богославське. На думку членів комісії, ця назва об'єднує всі три поселення в історичному, соціокультурному та адміністративному вимірі. Тому комісія зупинилась на назві Богославськ, – повідомив член постійної комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки при виконавчому комітеті Первомайської міської ради Володимир Войтало.

Разом з тим житель міста Олександр Висоцький зазначає, що Ольвіополь не схвалює Інститут Національної пам'яті, тому що назва пов’язана з реалізацією російської імперської політики.

«Щодо назви Ольвіополь. В історії міста поява назви Ольвіополь у 1781 році пов’язана з впровадженням завойовницької та колонізаційної політики Російської імперії і стала символічним втіленням міфології імперського агресивного «Грецького проєкту», коли козацькому містечку Орлик (вже перейменованому на Катериненшанц) було присвоєно «грецьку» назву Ольвіополь – найменування, що не мало жодного історико-географічного та культурного відношення до історії міста, адже грецьке місто-колонія Ольвія (Ольвіополіс) знаходилося значно південніше на правому березі Бузького лиману... Також звертаємо увагу, що відповідно до частини тринадцятої статті 5 Закону України «Про географічні назви», забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, не лише які містять символіку російської імперської політики чи глорифікують та/або виправдовують російську імперську політику, але і які пов’язані з реалізацією російської імперської політики. Таким чином, перейменування м. Первомайська на Ольвіополь суперечить вимогам Закону, оскільки запропонована назва пов’язана з реалізацією російської імперської політики», — йдеться у відповіді Інституту.

Висновок Інституту Національної пам'яті щодо перейменування Первомайська Висновок Інституту Національної пам'яті щодо перейменування Первомайська

Перейменування Первомайська в Ольвіополь не підтримує також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіопіль або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.

22 лютого на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення. Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. На їх думка всі назви мають ще раз обговорити на підкомітеті з перейменування населених пунктів, а потім повернути їм для прийняття остаточного рішення.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. За зміну назви міста має ще проголосувати Верховна Рада.